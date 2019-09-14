У результаті обстрілів на Донбасі загинув один український боєць, ще восьмеро були поранені.

Україна зазнала втрат у результаті обстрілів у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі в п’ятницю, 13 вересня.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС.

Один із бійців ООС загинув через поранення, яке він отримав під час виконання бойового завдання. Ще вісім українських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом ворог 22 рази порушив режим припинення вогню.

Також повідомляється, що бойовики продовжили обстріли в суботу, 14 вересня, застосувавши міномет калібру 120 мм.

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Обстріл був здійснений один раз у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ неподалік Новолуганського.

Нагадаємо, нещодавно українським військовим вдалося провести успішну операцію на Донбасі.