PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Один загиблий, 8 поранених: ворог на Донбасі б’є із забороненого калібру

У результаті обстрілів на Донбасі загинув один український боєць, ще восьмеро були поранені.

Один загиблий, 8 поранених: ворог на Донбасі б’є із забороненого калібру

Україна зазнала втрат у результаті обстрілів у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі в п’ятницю, 13 вересня.

Про це повідомив прес-центр штабу ООС.

Один із бійців ООС загинув через поранення, яке він отримав під час виконання бойового завдання. Ще вісім українських військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загалом ворог 22 рази порушив режим припинення вогню.

Також повідомляється, що бойовики продовжили обстріли в суботу, 14 вересня, застосувавши міномет калібру 120 мм.

Читайте: Я не хочу сценарію Абхазії чи Придністров’я – Зеленський про миротворців на Донбасі

Обстріл був здійснений один раз у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ неподалік Новолуганського.

Нагадаємо, нещодавно українським військовим вдалося провести успішну операцію на Донбасі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Загострення на Донбасі: шестеро військових дістали поранення
Загострення на Донбасі: шестеро військових дістали поранення
Може бути по-іншому? Зеленський назвав умови виборів на Донбасі
Може бути по-іншому? Зеленський назвав умови виборів на Донбасі
Нормандська четвірка не затвердить формулу Штайнмаєра щодо Донбасу – Кучма
Нормандська четвірка не затвердить формулу Штайнмаєра щодо Донбасу – Кучма
На Донбасі загинув військовий Нацгвардії – штаб
На Донбасі загинув військовий Нацгвардії – штаб
Гатили більше години підряд! На передову повертаються довготривалі обстріли
Гатили більше години підряд! На передову повертаються довготривалі обстріли
На Донбасі загинули двоє українських військових
На Донбасі загинули двоє українських військових
Чим український Корсар кращий за Javelin – порівняння
Чим український Корсар кращий за Javelin – порівняння
Загострення на Донбасі: шість бійців ЗСУ постраждали під обстрілами
Загострення на Донбасі: шість бійців ЗСУ постраждали під обстрілами
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка