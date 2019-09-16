В 2020 году стоимость одноразового пособия пакет малыша составит до 5 тыс. грн, кроме того будет осуществляться возмещение услуги муниципальная няня.

Согласно проекту закона о бюджете Украины на 2020 год, родителям будет предоставляться после рождении ребенка единовременная натуральная помощь Пакет малыша (до 5 тыс. грн. – Ред.).

Читайте: Как будет повышаться прожиточный минимум в 2020

Кроме того, будет осуществляться возмещение услуги по уходу за ребенком до трех лет муниципальная няня в размере 1 779 грн.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2020 году размер пособия на рождение ребенка составит 41 280 грн.