У 2020 році вартість одноразової допомоги пакунок малюка становитиме до 5 тис. грн, крім того здійснюватиметься відшкодування послуги муніципальна няня.

Згідно з проектом закону про бюджет України на 2020 рік, батькам надаватиметься після народженні дитини одноразова натуральна допомога Пакунок малюка (до 5 тис. грн. – Ред.).

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Крім того, здійснюватиметься відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня у розмірі 1 779 грн.

Раніше Факти ICTV писали, що у 2020 році розмір допомоги після народження дитини становитиме 41 280 грн.