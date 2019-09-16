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Факты / Украина

Волкер: Готовы помочь России найти легкий путь для отступления

Если Россия будет продолжать войну на Донбассе, то получит обратный от желаемого результат.

Волкер: Готовы помочь России найти легкий путь для отступления

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия должна уйти с Донбасса и на то у нее есть причины.

– Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчива, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо прежде.

Поэтому Россия получает противоположный результат от того, которого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это, – заявил Волкер.

Читайте: Продолжением войны в Донбассе РФ хочет ослабить Украину – Волкер

Он заявил, что и США,  Франция, Германия, Украина “готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории”.

Также Волкер добавил, что в случае выполнения РФ Минских договоренностей и деоккупации Донбасса санкции в отношении Крыма будут сохраняться, пока продлится его оккупация.

К слову, Курт Волкер заявил, что Штаты готовы присоединиться к нормандскому формату.

Источник: Украинская правда

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