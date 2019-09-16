Якщо Росія продовжуватиме війну на Донбасі, то отримає зворотний від бажаного результат.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Росія повинна піти з Донбасу і на те у неї є причини.

– Вони насправді не зацікавлені тримати Донбас. Вони лише цинічно грають людськими життями для того, щоб впливати на Київ і тримати Україну під російським впливом. Це помилка. Україна сильніша, демократичніша, більш квітуча, стійка, більш антиросійська і більш прозахідна, ніж коли-небудь раніше. Тому Росія отримує протилежний результат від того, якого хоче досягти, продовжуючи окупацію і війну на Донбасі. Це причина, чому Росія повинна бажати припинити це, – заявив Волкер.

Читайте: Продовженням війни на Донбасі РФ хоче послабити Україну – Волкер

Він заявив, що США, Франція, Німеччина, Україна “готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу і повернення миру на окуповані території”.

Також Волкер додав, що у разі виконання РФ Мінських домовленостей і деокупації Донбасу санкції щодо Криму зберігатимуться, поки триватиме його окупація.

До речі, раніше Курт Волкер заявив, що Штати готові приєднатись до нормандського формату.