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Факты / Украина / Политика

Налоговое соглашение с Кипром – Зеленский подписал закон о ратификации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации налогового соглашения с Кипром.

Налоговое соглашение с Кипром – Зеленский подписал закон о ратификации

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Читайте: Зеленский подписал закон про анбандлинг Нафтогаза

Законопроект Верховная Рада ратифицировала 30 октября, за него проголосовали 316 парламентариев.

Ратификация протокола регламентирует ликвидацию двойного налогообложение с Кипром.

Ранее Факты ICTV писали,и что Зеленский во время открытия Первого инвестиционного форума в Мариуполе пообещал запуск обновленной налоговой реформы с 2021 года.

Фото: Офис Президента

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