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Факти / Україна / Політика

Податкова угода з Кіпром – Зеленський підписав закон про ратифікацію

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про ратифікацію податкової угоди з Кіпром.

Податкова угода з Кіпром – Зеленський підписав закон про ратифікацію

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект Про ратифікацію протоколу про внесення змін до Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

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Законопроект Верховна Рада ратифікувала 30 жовтня, за нього проголосували 316 парламентаріїв.

Ратифікація протоколу регламентує ліквідацію подвійного оподаткування з Кіпром.

Раніше Факти ICTV писали, що  Зеленський під час відкриття Першого інвестиційного форуму в Маріуполі пообіцяв запуск оновленої податкової реформи з 2021 року.

Фото: Офіс Президента

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