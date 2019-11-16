Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про ратифікацію податкової угоди з Кіпром.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект Про ратифікацію протоколу про внесення змін до Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

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Законопроект Верховна Рада ратифікувала 30 жовтня, за нього проголосували 316 парламентаріїв.

Ратифікація протоколу регламентує ліквідацію подвійного оподаткування з Кіпром.

Раніше Факти ICTV писали, що Зеленський під час відкриття Першого інвестиційного форуму в Маріуполі пообіцяв запуск оновленої податкової реформи з 2021 року.