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Факти / Україна / Політика

Передумов немає: Разумков про дострокові вибори в Раду та ротації в Кабміні

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заперечив можливі ротації в Кабміні та дострокові вибори до парламенту.

Передумов немає: Разумков про дострокові вибори в Раду та ротації в Кабміні

На думку Дмитра Разумкова, передумов для проведення дострокових парламентських виборів наразі немає.

– Я не бачу сьогодні передумов, які могли б це викликати, – сказав спікер.

Він також зауважив, що виключення двох народних депутатів з фракції Слуга народу також не є передумовою проведення виборів.

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Крім того, Дмитро Разумков прокоментував можливі ротації в Кабміні:

– Станом на сьогодні я таких передумов не бачу. Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але побачимо.

Нагадаємо, раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував нові ротації у комітетах Ради.

Джерело: Українська правда

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