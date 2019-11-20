Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заперечив можливі ротації в Кабміні та дострокові вибори до парламенту.
На думку Дмитра Разумкова, передумов для проведення дострокових парламентських виборів наразі немає.
– Я не бачу сьогодні передумов, які могли б це викликати, – сказав спікер.
Він також зауважив, що виключення двох народних депутатів з фракції Слуга народу також не є передумовою проведення виборів.
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Крім того, Дмитро Разумков прокоментував можливі ротації в Кабміні:
– Станом на сьогодні я таких передумов не бачу. Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але побачимо.
Нагадаємо, раніше голова фракції Слуга народу Давид Арахамія анонсував нові ротації у комітетах Ради.