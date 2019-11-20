В партии Слуга народа официально не трудоустроен ни один человек, о чем свидетельствует отчет политсилы за третий квартал 2019 года.

Комитет избирателей Украины, анализируя финансовые отчеты политических партий, не нашел ни одного официально устроенного сотрудника в Слуге народа.

– Согласно отчету Слуги народа об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в политической партии официально не работает ни один человек. В графе работники состава аппарата партии указано цифру 0, – сообщает КИУ.

Соответственно – партия не тратила официально средств на заработную плату.

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В целом СН за июль-сентябрь потратила 240 млн грн.

Ранее из финотчета стало известно, что Слуга народа заплатила за недельный курс обучения своих народных депутатов в Трускавце более 11 млн грн.