У партії Слуга народу офіційно не працевлаштована жодна особа, про що свідчить звіт політсили за третій квартал 2019 року.

Комітет виборців України, аналізуючи фінансові звіти політичних партій, не знайшов жодного офіційно влаштованого працівника у Слузі народу.

– Відповідно до звіту Слуги народу про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, в політичній партії офіційно не працює жодної особи. У графі працівники складу апарату партії вказано цифру 0, – повідомляє КВУ.

Відповідно – партія не витрачала офіційно коштів на заробітну плату.

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Загалом СН за липень-вересень витратила 240 млн грн.

Раніше з фінзвіту стало відомо, що Слуга народу заплатила за тижневий курс навчання своїх народних депутатів у Трускавці понад 11 млн грн.