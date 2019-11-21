Экс-нардеп Мустафа Найем назначен заместителем генереального директора Укроборонпрома.

Мустафа Найем на брифинге ко Дню достоинства и свободы заявил, что сейчас работает на должности заместителя гендиректора Укроборонпрома.

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– Да, действительно, я там сейчас работаю… Заместитель генерального директора, – ответил Найем журналисту, который спросил о том, какое отношение экс-нардеп имеет к концерну.

К слову, официальной информации о назначении Найема на должность гендиректора пока нет.

Напомним, в октября генеральный директор Укроборонпрома Айварас Абромавичус обновил руководящий состав. Он назначил руководителей трех направлений – по безопасности, HR-менеджменту и коммуникациям.