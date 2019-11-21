Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно пограничников для восстановления контроля над украино-российской границей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина откажется от помощь Беларуси, когда придет время взять под контроль участок украино-российской границы.

По словам лидера государства, в Украине есть достаточно пограничников для восстановления контроля над границей.

– Я его поблагодарил (президента Беларуси Александра Лукашенко. – Ред.), но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников.

Также Зеленский прокомментировал высказывание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что украинскому лидеру нужно провести встречу тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным для восстановления отношений.

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– Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат – нормандский, – указал президент Украины.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, но “напрашиваться не будет”.