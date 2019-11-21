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Факти / Україна

Україні вистачить сил, щоб повернути контроль над кордоном з РФ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є достатньо прикордонників для відновлення контролю над українсько-російським кордоном.

Україні вистачить сил, щоб повернути контроль над кордоном з РФ – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовиться від допомоги Білорусі, коли настане час взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону.

За словами лідера держави, в Україні є достатньо прикордонників для відновлення контролю над кордоном.

– Я йому подякував (президентові Білорусі Олександру Лукашенку. – Ред.), але я думаю, що ми ж незалежна країна і у нас вистачить своїх прикордонників.

Також Зеленський прокоментував висловлювання першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва про те, що українському лідерові потрібно провести зустріч тет-а-тет з президентом РФ Володимиром Путіним для відновлення відносин.

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– Я йому сказав, що заради миру на Донбасі та повернення наших територій я готовий до будь-яких форматів, зокрема нашого головного формату – нормандського, – вказав президент України.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону, але “напрошуватися не буде”.

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