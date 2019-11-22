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Факти / Україна

Оновлення митниці: в Слузі народу не можуть знайти охочих на 20 тис. грн зарплати

У партії Слуга народу визнають, що проблеми на митниці є, бо нібито немає бажаючих їхати за тисячу кілометрів на умовні 20 тис. грн зарплати.

Митниця

Народний депутат від Слуги народу Єлизавета Богуцька каже, що дуже складно знайти чесних людей, які готові працювати на митниці.

– У мене таке запитання. Скажіть, хто з вас готовий стати митником на зарплату 20 тис. грн (це умовно, я не знаю скільки)? Ось хто з вас готовий зараз залишити сім’ю і поїхати, скажімо, за 1 000 км на митницю? Вам дадуть хорошу кімнату в гуртожитку або в готелі, – написала вона.

Богуцька визнає, що митники дійсно “зажралися”.

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– На запитання “А де взяти нормальних?”, – хочу відповісти: так ось вони, – додала нардеп.

Нагадаємо, раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що 500 працівників уже звільнили, а у 2020 році на всіх, хто залишився, чекає переатестація.

Джерело: Єлизавета Богуцька 

Фото: Dreamstime

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