Приговор нацгвардейцу Виталию Маркивым стал одной из тем телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти журналиста Андреа Роккелли, по обвинению в убийстве которого приговорили к 24 годам нацгвардейца Виталия Маркива.

В частности, глава государства выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом.

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Зеленский также поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ.

Напомним, 12 июля Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы за содействие в убийстве итальянского корреспондента.

Фото: Олесь Городецький