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Факти / Україна

Справа нацгвардійця Марківа: Україна оскаржила вирок італійського суду

Україна подала апеляцію на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженому в Італії до 24 років за вбивство фотокореспондента Андреа Рокеллі у 2014 році на Донбасі.

Віталій Марків

20 листопада Україна оскаржила рішення суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким Віталія Марківа визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки.

– Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року, – повідомляє Офіс президента.

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Зазначається також, що вирок італійського суду винесено з порушенням принципів міжнародного права, тому Україна застосовуватиме всі правові засоби задля забезпечення справедливості щодо нацгвардійця Марківа.

Факти ICTV раніше зібрали все про нацгвардійця Вiталiя Марківа і справу проти нього.

Джерело: Офіс Президента

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