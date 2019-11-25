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Факты / Украина

Адвокат и зять экс-заместителя прокурора: что известно об Андрее Гагуне

25 ноября в центре Харькова взорвали автомобиль адвоката Андрея Гагуна. Факты ICTV собрали всю необходимую информацию о владельце авто.

Андрій Гагун

Андрей Гагун занимается адвокатской деятельностью, ранее работал в прокуратуре. Он также является зятем экс-заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Суходубова, который попал под люстрацию.

По информации блогера Ивана Слобожана, после увольнения из прокуратуры Гагун решил стать общественным активистом и создал организацию Опора, которая впоследствии стала называться Опора Слобожанщины.

Однако эти организации якобы занимаются тем, что находят нарушения в местах мелкой торговли, но потом предлагают закрыть на них глаза за определенную сумму.

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Журналист Сергей Иванов также пишет, что Гагун причастен к коррупционным схемам в Харькове.

Адвокат является частью системы поборов с бизнеса, которую построил глава департамента Государственной строительной инспекции Харьковской области Дмитрий Пальчонков.

– Пальчонков использует штатную схему с жалобой от неравнодушных граждан. К процессу подключается ОО Опора, известная участием в рейдерстве под прикрытием местной прокуратуры. Возглавляют эту организацию два интересных персонажа – Андрей Гагун и Артем Кухтин, – пишет Иванов.

К слову, адвокат Андрей Гагун считает, что подрыв его автомобиля был попыткой запугивания для того, чтобы он прекратил адвокатскую деятельность.

Источник: Enigma

Фото: Андрей Гагун

Источник: ЦензорНЕТ

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