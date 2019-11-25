25 листопада у центрі Харкова підірвали автомобіль адвоката Андрія Гагуна. Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію про власника авто.

Андрій Гагун займається адвокатською діяльністю, раніше працював у прокуратурі. Він також є зятем екс-заступника прокурора Харківської області Дмитра Суходубова, який потрапив під люстрацію.

За інформацією блогера Івана Слобожана, після звільнення з прокуратури Гагун вирішив стати громадським активістом і створив організацію Опора, яка згодом стала називатися Опора Слобожанщини.

Проте ці організації нібито займаються тим, що знаходять порушення у місцях дрібної торгівлі, але потім пропонують закрити на них очі за певну суму.

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Журналіст Сергій Іванов також пише, що Гагун причетний до корупційних схем у Харкові.

Адвокат є частиною системи поборів з бізнесу, яку побудував глава департаменту Державної будівельної інспекції Харківської області Дмитро Пальчонков.

– Пальчонков використовує штатну схему зі скаргою від небайдужих громадян. До процесу підключається ГО Опора, відома участю в рейдерстві під прикриттям місцевої прокуратури. Очолюють цю організацію два цікавих персонажа – Андрій Гагун і Артем Кухтин, – пише Іванов.

До слова, адвокат Андрій Гагун вважає, що підрив його автомобіля був спробою залякування для того, аби він припинив адвокатську діяльність.

Джерело: Enigma

Фото: Андрій Гагун