Бывший “народный мэр” Горловки Эдуард Матюха пять лет собирал информацию о действиях России на Донбассе для Главного управления разведки Минобороны.

Бывший “народный мэр” Горловки, который позже получил “должность” первого секретаря городского комитета Компартии в “ДНР”, Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком.

Информацию о том, что Матюха работал пять лет в тылу врага, где собирал информацию о действиях России, подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он рассказал, что созданные Россией непризнанные республики – Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, “ДНР” и “ЛНР” координируются Кремлем через коммунистическую партию.

В КПРФ за это отвечает депутат Тайсан Казбек Кучукович. Именно эти люди отправляют “гуманитарную помощь” на Донбасс.

Читайте: ФСБ в который раз задержала “украинского разведчика” – ГУР опровергает

Матюха рассказал, что Москва не исключает проведения референдума о включении “ДНР” и “ЛНР” в состав России, или создание так называемой “Новороссии” с военным захватом Харькова и Одессы.

Сейчас Матюха находится на подконтрольной Украины территории. О том, что ее муж является разведчиком, не знала даже жена.

Напомним, президент Владимир Зеленский подал в парламент проект закона, который определяет задачи и права разведки.