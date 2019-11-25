Колишній “народний мер” Горлівки Едуард Матюха п’ять років збирав інформацію про дії Росії на Донбасі для Головного управління розвідки Міноборони.

Колишній “народний мер” Горлівки, який пізніше отримав “посаду” першого секретаря міського комітету Компартії в “ДНР”, Едуард Матюха виявився українським розвідником.

Інформацію про те, що Матюха працював п’ять років у тилу ворога, де збирав інформацію про дії Росії, підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.

Він розповів, що створені Росією невизнані республіки — Абхазія, Північна Осетія, Придністров’я, “ДНР” і “ЛНР” координуються Кремлем через комуністичну партію.

У КПРФ за це відповідає депутат Тайсан Казбек Кучуковіч. Саме ці люди відправляють “гуманітарну допомогу” на Донбас.

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Матюха розповів, що Москва не виключає проведення референдуму про включення “ДНР” і “ЛНР” до складу Росії, або створення так званої “Новоросії” із військовим захопленням Харкова та Одеси.

Нині Матюха перебуває на підконтрольній Україні території. Про те, що її чоловік є розвідником, не знала навіть дружина.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав у парламент проект закону, який визначає завдання і права розвідки.