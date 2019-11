У світовому рейтингу процвітання від аналітичного центру Legatum Institute Україна посіла 96 місце зі 167 країн.

Автори аналізують кожну країну за низкою показників, які дозволяють оцінити стан різних сфер життя: безпеки, охорони здоров’я, свободи, інвестиційного клімату, природного середовища тощо.

Згідно з аналітикою Legatum Institute, найсильніші сторони України – освіта, за якою наша країна перебуває на 37 місці у світі, та умови життя (69 місце).

Найслабші сторони – соціальний капітал (129 місце) і безпека (145 сходинка).

З минулого року Україна піднялася з 99 місця на 96.

Перша десятка світового рейтингу процвітання виглядає так:

Our 2019 Prosperity Index is published today revealing that global prosperity continues to rise – with #Denmark ranking first in the world for prosperity.

Find out more about how prosperity is being realised around the world: https://t.co/CTHKfQVuhI #ProsperityIndex pic.twitter.com/A5QKyrPGNF

— Legatum Prosperity Index (@ProsperityIndex) November 25, 2019