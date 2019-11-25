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Факти / Україна

Світовий рейтинг процвітання – Україна піднялася на три позиції

Україні піднялася на три позиції у загальному рейтингу процвітання Legatum Institute.

Світовий рейтинг процвітання – Україна піднялася на три позиції

У світовому рейтингу процвітання від аналітичного центру Legatum Institute Україна посіла 96 місце зі 167 країн.

Автори аналізують кожну країну за низкою показників, які дозволяють оцінити стан різних сфер життя: безпеки, охорони здоров’я, свободи, інвестиційного клімату, природного середовища тощо.

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Згідно з аналітикою Legatum Institute, найсильніші сторони України – освіта, за якою наша країна перебуває на 37 місці у світі, та умови життя (69 місце).

Найслабші сторони – соціальний капітал (129 місце) і безпека (145 сходинка).

З минулого року Україна піднялася з 99 місця на 96.

Перша десятка світового рейтингу процвітання виглядає так:

  1. Данія
  2. Норвегія
  3. Швейцарія
  4. Швеція
  5. Фінляндія
  6. Нідерланди
  7. Нова Зеландія
  8. Німеччина
  9. Люксембург
  10. Ісландія

Раніше Факти ICTV писали, що в Індексі громадянств світу Україна піднялася на п’ять позицій, якщо порівнювати з минулим роком.

Фото: Dreamstime

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