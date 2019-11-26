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Факты / Украина

Помощь США, Донбасс и Коломойский: о чем Зеленский говорил в Эстонии

В Таллине президент Украины Владимир Зеленский говорил об отношениях с США и Россией, о переговорах нормандской четверки и достигнутых договоренностях с Эстонией.

Зеленський в Естонії

Владимир Зеленский во время официального визита в Эстонскую Республику подписал с ее президентом Керсти Кальюлайд заявление о дальнейшем сотрудничестве двух стран и дал совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

Факты ICTV собрали самые важные моменты из заявлений лидеров Украины и Эстонии:

Керсти Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также выразила поддержку реформам в стране.

Стороны призвали РФ отменить незаконную оккупацию Крыма и остановить агрессию на Донбассе.

Президенты договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене во время непостоянного членства Эстонии в Совбезе ООН на 2020-2021 годы.

Зеленский поблагодарил Эстонию за гуманитарную, финансовую и техническую помощь, в частности за реабилитацию украинских военных, раненых на Донбассе.

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Лидеры также договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта Эстонии в этих сферах.

Президенты подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической безопасности и отметили важность трехсторонних газовых переговоров с учетом интересов Украины как транзитной страны для экспорта газа.

Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украина не вмешивается в выборы и внутреннюю политику США, более того – никакой блокировки американской финансовой помощи нет.

– Мы говорили с нашим стратегическим партнером – США. Никакой блокировки помощи сейчас нет, но не из-за моего разговора по телефону. А все, что было в разговоре, вы читали, – отметил он.

Глава государства также прокомментировал недавнее интервью бизнесмена Игоря Коломойского New York Times, заявившего, что Украине необходимо восстановить связи с Россией.

– Господин Коломойский не является президентом Украины. Он гражданин Украины, но большинство граждан выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти, – добавил Зеленский.

Ситуацию в отношениях с Россией Зеленский назвал очень сложной, отметив, что полноценный диалог начнется только во время встречи лидеров нормандской четверки.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как украинская власть активно перенимает опыт Эстонии в вопросах модернизации управления, диджитализации и кибербезопасности.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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