У Талліні президент України Володимир Зеленський говорив про відносини зі США та Росією, про переговори нормандської четвірки та досягнуті домовленості з Естонією.

Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Естонської Республіки підписав з її президентом Керсті Кальюлайд заяву щодо подальшої співпраці двох країн та дав спільну прес-конференцію за підсумками переговорів.

Факти ICTV зібрали найважливіші моменти із заяв лідерів України та Естонії:

Керсті Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також висловила підтримку реформам у країні.

Сторони закликали РФ скасувати незаконну окупацію Криму та зупинити агресію на Донбасі.

Президенти домовилися активізувати двостороннє співробітництво на міжнародній арені під час непостійного членства Естонії в Радбезі ООН на 2020-2021 роки.

Зеленський подякував Естонії за гуманітарну, фінансову та технічну допомогу, зокрема за реабілітацію українських військових, поранених на Донбасі.

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Лідери також домовилися активізувати співпрацю в галузі електронного урядування та діджіталізаціі публічного сектора, зокрема шляхом використання відповідного досвіду Естонії у цих сферах.

Президенти наголосили на необхідності подальшої співпраці в енергетичній безпеці та наголосили на важливості тристоронніх газових переговорів з урахуванням інтересів України як транзитної країни для експорту газу.

Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, заявив, що Україна не втручається у вибори та внутрішню політику США, більш того – жодного блокування американської фінансової допомоги немає.

– Ми говорили з нашим стратегічним партнером – США. Ніякого блокування допомоги зараз немає, але не через мою розмову телефоном. А все, що було в розмові, ви читали, – зазначив він.

Глава держави також прокоментував нещодавнє інтерв’ю бізнесмена Ігоря Коломойського New York Times, який заявив, що Україні необхідно відновити зв’язки з Росією.

– Пан Коломойський не є президентом України. Він громадянин України, але більшість громадян обрали європейську інтеграцію та курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам піти, – додав Зеленський.

Ситуацію у відносинах з Росією Зеленський назвав дуже складною, зазначивши, що повноцінний діалог почнеться тільки під час зустрічі лідерів нормандської четвірки.

Раніше Факти ICTV розповідали, як українська влада активно переймає досвід Естонії в питаннях модернізації управління, діджіталізаціі та кібербезпеки.