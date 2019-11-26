Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 24 грн/$1 впервые с начала января 2016 года.
Курс доллара к гривне по состоянию на 12.00 26 ноября опустился на межбанковском рынке до отметки 23,98 грн/$1.
Такой курс впервые установился с начала января 2016 года.
Против официального курса валют НБУ, курс на межбанке снизился на 7 копеек.
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С начала 2019 года доллар уже подешевел более чем на 4 гривны, что составляет 14,2%.
К слову, в столичных обменниках в среднем доллар покупают за 23.93, а продают за 24.04.
Кстати, эксперты объясняют снижение курса доллара тем, что сейчас на рынке формируется недостаток гривневой ликвидности, что толкает курс доллара все ниже.
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