Курс долара на міжбанківському ринку опустився нижче 24 грн/$1 вперше від початку січня 2016 року.

Курс долара до гривні станом на 12.00 26 листопада опустився на міжбанківському ринку до позначки 23,98 грн/$1.

Такий курс вперше встановився від початку січня 2016 року.

Проти офіційного курсу валют НБУ, курс на міжбанку знизився на 7 копійок.

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Від початку 2019 року долар вже здешевшав більш ніж на 4 гривні, що складає 14,2%.

До слова, у столичних обмінниках у середньому долар купують за 23.93, а продають за 24.04.

До слова, експерти пояснюють зниження курсу долара тим, що зараз на ринку формується нестача гривневої ліквідності, що штовхає курс долара все нижче.