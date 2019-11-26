PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс долара впав на міжбанку нижче 24 гривень

Курс долара на міжбанківському ринку опустився нижче 24 грн/$1 вперше від початку січня 2016 року.

курс долара

Курс долара до гривні станом на 12.00 26 листопада опустився на міжбанківському ринку до позначки 23,98 грн/$1.

Такий курс вперше встановився від початку січня 2016 року.

Проти офіційного курсу валют НБУ, курс на міжбанку знизився на 7 копійок.

Читайте: Курс долара на 2020 рік – прогноз Кабміну

Від початку 2019 року долар вже здешевшав більш ніж на 4 гривні, що складає 14,2%.

До слова, у столичних обмінниках у середньому долар купують за 23.93, а продають за 24.04.

До слова, експерти пояснюють зниження курсу долара тим, що зараз на ринку формується нестача гривневої ліквідності, що штовхає курс долара все нижче.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

НБУ вводить монети 5, 10 грн і оновлює купюри 50 і 200 грн
НБУ вводить монети 5, 10 грн і оновлює купюри 50 і 200 грн
Гривня і долар
Курс долара може впасти після рішення МВФ щодо кредиту – експерт
Курс гривні на 2020 рік – Милованов назвав два сценарії
Курс гривні на 2020 рік – Милованов назвав два сценарії
Коливання курсу гривні у жовтні: в НБУ назвали причини
Коливання курсу гривні у жовтні: в НБУ назвали причини
курс гривні
JP Morgan покращив прогноз курсу гривні до кінця 2019
Гроші
Курс долара в Україні може зрости – прогноз експертів
Чому ноосфера академіка Вернадського досі актуальна та хто її розвиває сьогодні
Чому ноосфера академіка Вернадського досі актуальна та хто її розвиває сьогодні
В Україні вводять в обіг купюру в 1000 грн
В Україні вводять в обіг купюру в 1000 грн
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка