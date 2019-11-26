Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект Государство в смартфоне осложнит жизнь для коррупционеров.

Владимир Зеленский во время выступления на цифровом форуме Digital society sandbox в Таллинне отметил, что проект Государство в смартфоне создан, чтобы облегчить жизнь граждан.

– Проект Государство в смартфоне облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь для коррупционеров. Это самая главная и приоритетная сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку – и все: коррупционера нет, – сказал президент.

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Владимир Зеленский также добавил, что глобальной целью украинской власти является построение страны с хорошо развитой цифровой экономикой.

Поэтому во время форума министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Каймар Кару должны были подписать меморандум, который открывает новую эру в украинско-эстонских цифровых отношениях.

Ранее Михаил Федоров сообщил, когда запустят Государство в смартфоне.