Полиция города Киева задержала стрелка и его сообщников, которые, осуществляя покушение на убийство депутата Вячеслава Соболева, застрелили его трехлетнего сына Александра.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подтвердил информацию, что полиция задержала убийцу трехлетнего сына депутата Вячеслава Соболева.

– Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемых по вчерашнему убийству трехлетнего мальчика, – написал Аваков.

Министр пообещал, что подробности будут обнародованы на спецбрифинге, отметив, что в настоящее время идут следственные действия.

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Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемым по вчерашнему убийству 3х летнего мальчика.

Идут след действия. Подробности в спецбрифинге. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 2, 2019

Напомним, стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

Это произошло 1 декабря около 17.00 возле ресторана Марио.