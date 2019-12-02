Полиция Киева по состоянию на утро понедельника изымает видео камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент обстрела автомобиля Range Rover в центре Киева, где застрелили сына депутата Вячеслава Соболева.

Пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киеве отмечает, что сотрудники уголовного розыска до сих пор изымают записи камер видеонаблюдения, после просмотра которых возможно установление лиц, причастных к уголовному правонарушению.

Полиция задержала двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына Александра.

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Напомним, стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

Это произошло 1 декабря около 17.00 возле ресторана Марио.