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Факты / Украина / Общество

Покушение на Соболева: полиция изымает видео момента стрельбы в Киеве

Полиция Киева по состоянию на утро понедельника изымает видео камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент обстрела автомобиля Range Rover в центре Киева, где застрелили сына депутата Вячеслава Соболева.

Покушение на Соболева: полиция изымает видео момента стрельбы в Киеве

Пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киеве отмечает, что сотрудники уголовного розыска до сих пор изымают записи камер видеонаблюдения, после просмотра которых возможно установление лиц, причастных к уголовному правонарушению.

Полиция задержала двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына Александра.

Читайте: Полиция задержала стрелка, который убил сына депутата Соболева – Аваков

Напомним, стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

Это произошло 1 декабря около 17.00 возле ресторана Марио.

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