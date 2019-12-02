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Факти / Україна / Суспільство

Поліція затримала стрілка, який вбив сина депутата Соболєва – Аваков

Поліція міста Києва затримала стрілка та його спільників, які, здійснюючи замах на вбивство депутата В’ячеслава Соболєва, застрелили його трирічного сина Олександра.

Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію, що поліція затримала вбивцю трирічного сина депутата В’ячеслава Соболєва.

– Поліція затримала стрілка і його спільників, підозрюваних у вчорашньому вбивстві трирічного хлопчика, – написав Аваков.

Міністр пообіцяв, що подробиці будуть оприлюднені на спецбрифінгу, зазначивши, що зараз тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством трирічного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Це сталося 1 грудня близько 17.00 біля ресторану Маріо.

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