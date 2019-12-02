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Факты / Украина

Сайт и почта Ukr.net не работают – причина масштабного сбоя

Около 10.00 почта Ukr.net и остальные сервисы сайта перестали работать из-за масштабного сбоя.

Ukr.net почта не работает

Почта Ukr.net перестала работать около 10.00. У пользователей также временно нет доступа к сервису sinoptik и ряду других ресурсов.

По словам главного редактора Internet.ua Дмитрия Сизова, сбой в работе Ukr.net произошел из-за обесточивания дата-центра компании.

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– Временно не работает сервер Ukr.net. Причина уже известна: отсутствие входящего электропитания на входе в дата-центр по всем основным и резервным каналам, – написал он.

Он отметил, что технические специалисты уже работают над устранением проблемы.

Сизов отметил, что по состоянию на 11.35 работа восстановлена, но в 12.25 при попытке зайти на почту Ukr.net сайт выдавал ошибку 502.

К слову, 22 ноября произошел сбой в Telegram. Больше остальных пострадали украинские, российские и белорусские пользователи.

Фото: Dreamstime

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