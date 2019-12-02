Близько 10.00 пошта Ukr.net і інші сервіси сайту перестали працювати через масштабний збій.

Пошта Ukr.net перестала працювати близько 10.00. У користувачів також тимчасово немає доступу до сервісу sinoptik і низки інших ресурсів.

За словами головного редактора Internet.ua Дмитра Сизова, збій в роботі Ukr.net стався через знеструмлення дата-центру компанії.

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– Тимчасово не працює сервер Ukr.net. Причина вже відома: немає вхідного електроживлення на вході в дата-центр на всіх основних і резервних каналах, – написав він.

Він зазначив, що технічні фахівці вже працюють над усуненням проблеми.

Сизов зазначив, що станом на 11.35 робота відновлена, але о 12.25 при спробі зайти на пошту Ukr.net сайт видавав помилку 502.

До слова, 22 листопада стався збій в Telegram. Найбільше постраждали українські, російські і білоруські користувачі.