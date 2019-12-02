Что известно об Евгение Семенове, которого называют подозреваемым в убийстве 3-летнего сына депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева – читайте в материале Фактов ICTV.
В СМИ вторым подозреваемые в убийстве сына бизнесмена Вячеслава Соболева называют Евгения Семенова.
Семенов – уроженец Котовска Одесской области. По некоторым данным, его воспитанием занимались мама и бабушка. Около трех лет занимался борьбой.
Читайте: Ребенок кричал, родители умоляли о помощи: подробности стрельбы в Киеве
Учился Евгения в Одесском мореходном училище, однако вступил в ряды добровольцев в 2017 году (в 17 лет). Тогда же поехал воевать на Донбасс.
Ранее Факты ICTV рассказывали об еще одном задержанном Андрее Лавреге по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+