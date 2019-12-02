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Факты / Украина

Что известно о Семенове – подозреваемом в убийстве сына Соболева

Что известно об Евгение Семенове, которого называют подозреваемым в убийстве 3-летнего сына депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева – читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о Семенове – подозреваемом в убийстве сына Соболева

В СМИ вторым подозреваемые в убийстве сына бизнесмена Вячеслава Соболева называют Евгения Семенова.

Семенов – уроженец Котовска Одесской области. По некоторым данным, его воспитанием занимались мама и бабушка. Около трех лет занимался борьбой.

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Учился Евгения в Одесском мореходном училище, однако вступил в ряды добровольцев в 2017 году (в 17 лет). Тогда же поехал воевать на Донбасс.

Ранее Факты ICTV рассказывали об еще одном задержанном Андрее Лавреге по подозрению в убийстве 3-летнего ребенка.

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