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Факти / Україна

Що відомо про Семенова – підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

Що відомо про Євгена Семенова, якого називають підозрюваним у вбивстві 3-річного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про Семенова – підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

У ЗМІ другим підозрювані у вбивстві сина бізнесмена В’ячеслава Соболєва називають Євгена Семенова.

Семенов – уродженець Котовська Одеської області. За деякими даними, його вихованням займалися мама і бабуся. Близько трьох років займався боротьбою.

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Навчався Євген в Одеському морехідному училищі, проте вступив до лав добровольців у 2017 році (в 17 років). Тоді ж поїхав воювати на Донбас.

Раніше Факти ICTV розповідали ще про одного затриманого Андрія Лаврегу, якого підозрюють у вбивстві 3-річної дитини і замаху на депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва виявився Андрій Лаврега.

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