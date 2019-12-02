Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві 3-річного сина В’ячеслава Соболєва, авто якого розстріляли 1 грудня у центрі столиці.

Поліція затримала двох молодиків – 18 та 19 років. Їх підозрюють у стрілянині в центрі Києва, внаслідок якої загинув 3-річний син депутата облради В’ячеслава Соболєва.

– Дві особи, юнаки 18 та 19 років. Все інше встановлюватимемо під час проведення розслідування. Ми проводимо слідчі дії, – заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

За його словами, один із затриманих є вихідцем із Західної України, другий – з Центральної.

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Також він зазначив, що підозрювані перебували у Києві недовго. У столиці парубки житло винаймали, але стріляли з іншої квартири. Із собою у них виявили підроблені документи.

Крім того, Крищенко спростував чутки про те, що підозрювані – активісти Правого сектору.

Крім хлопчика, ніхто не постраждав. Винним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне.

Нагадаємо, стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством 3-річного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Стріляли з будинку. На місці були знайдені докази, зокрема коробка, яку використовують, щоб не втратити гільзу та сам пістолет – карабін калібру 7,62.

Основними версіями вбивства є фінансово-економічна діяльність В’ячеслава Соболєва, минула професійна діяльність, сімейно-побутові проблеми.