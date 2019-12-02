Полиция назвала основные версии покушения на Вячеслава Соболева и рассказала другие подробности дела.

Полиции удалось установить место, откуда стреляли в автомобиль депутата Киевсовета Вячеслава Соболева.

Стреляли из дома. На месте были найдены доказательства, в частности коробка, которую используют, чтобы не потерять гильзу и сам пистолет – карабин калибром 7,62 мм.

Основными версиями убийства является финансово-экономическая деятельность Вячеслава Соболева, прошлая профессиональная деятельность, семейно-бытовые проблемы.

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Что касается самих подозреваемых, которых задержали накануне, то представители полиции сообщили, что это были молодые люди 18-19 лет.

Известно, что они не жители Киева, один из них – уроженец Западной Украины. В Киеве они снимали жилье, но стреляли не со съемной квартиры. Кроме того, при них обнаружили поддельные документы.

Известно также, что, кроме мальчика, никто не пострадал.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, после покушения Вячеславу Соболеву предоставили охрану.

Оперативники продолжают собирать доказательную базу. Они планируют инициировать их содержание под стражей.

Правоохранители изъяли ряд доказательств, которые позволяют готовить материалы для подозрения по ст. 115 ч. 2 – Умышленное убийство.

Подозреваемым грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

К слову, ранее Факты ICTV писали, что известно о Вячеславе Соболеве, в автомобиль которого стреляли.