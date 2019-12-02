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Факти / Україна

Замах на Соболєва: основні версії злочину та що відомо про підозрюваних

Поліція назвала основні версії замаху на В’ячеслава Соболєва та розповіла інші подробиці справи.

Замах на Соболєва: основні версії злочину та що відомо про підозрюваних

Поліції вдалося встановити місце, звідки стріляли в автомобіль депутата Київради В’ячеслава Соболєва.

Стріляли з будинку. На місці були знайдені докази, зокрема коробка, яку використовують, щоб не втратити гільзу та сам пістолет – карабін калібром 7,62 мм.

Основними версіями вбивства є фінансово-економічна діяльність В’ячеслава Соболєва, минула професійна діяльність, сімейно-побутові проблеми.

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Щодо самих підозрюваних, яких затримали напередодні, то представники поліції повідомили, що це були юнаки 18-19 років.

Відомо, що вони не мешканці Києва, один з них – уродженець Західної України. В Києві вони знімали житло, але стріляли не зі зйомної квартири. Крім того, в них виявили підроблені документи.

Відомо також що, крім хлопчика, ніхто не постраждав.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, після замаху В’ячеславу Соболєву надали охорону.

Оперативники продовжують збирати доказову базу. Вони планують ініціювати їх тримання під вартою.

Правоохоронці вилучили низку доказів, які дозволяють готувати матеріали для підозри за ст. 115 ч. 2 – Навмисне вбивство.

Підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення або довічне.

До слова, раніше Факти ICTV писали, що відомо про В’ячеслава Соболєва, в автомобіль якого стріляли.

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