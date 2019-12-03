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Факти / Україна

Хто такий Лаврега – що відомо про підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

Що відомо про підозрюваного у вбивстві 3-річного сина В’ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто такий Лаврега – що відомо про підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

Одним із затриманих за підозрою у вбивстві 3-річної дитини і замаху на депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва виявився Андрій Лаврега.

Комбат Української добровольчої армії (УДА) Андрій Гергерт заявив, що Андрій Лаврега з позивним Тихий воював на Сході з 17 років.

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За його словами, Андрій був бійцем батальйону до 1 червня 2019 року.

– Лаврега – якщо це той, про кого я думаю, – один з найсміливіших бійців був. Воював протягом трьох років. Це просто страшно довгий термін. Він був снайпером. Дуже сміливий і добрий хлопець, – розповідає Гергерт.

Він не виключає, що хлопець після повернення міг зв’язатися з криміналітетом.

До слова, рух Правий сектор спростувало поширену в ЗМІ інформацію про причетність до організації затриманих.

– Правий сектор у черговий раз підкреслює, що Андрій Гергерт і його бійці не мають ніякого відношення до Правого сектору, – заявили в організації.

Лаврега 1999 року народження, а родом з Черкас.

Також у мережі знайшлося відео, на якому Лаврега отримує орден За мужність з рук екс-президента України Петра Порошенка та вигукує Служу українській нації.

Андрію Лаврезі та його спільнику Євгену Семенову оголосили підозри. Їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування у кримінальному проваджені триває.

Нагадаємо, стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством 3-річного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Стріляли з будинку. На місці були знайдені докази, зокрема коробка, яку використовують, щоб не втратити гільзу та сам пістолет – карабін калібру 7,62.

Основними версіями вбивства є фінансово-економічна діяльність В’ячеслава Соболєва, минула професійна діяльність, сімейно-побутові проблеми.

Джерела: Гордон, КП в Україні

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