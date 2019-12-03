В Комитете Сената США по разведке не смогли найти доказательства, которые бы свидетельствовали о вмешательстве Украины в выборы 2016 года.

Некоторые представители Республиканской партии США продолжают утверждать, что украинская власть вмешивалась в американские выборы 2016 года на том же уровне, что и Россия.

По информации CNN, Комитет Сената США по разведке изучил данный вопрос и не нашел доказательств вмешательства Украины.

Сенатор Марко Рубио, хотя и не опровергает теорию о вмешательстве Украины в выборы, заявлял, что ничто не может сравниться с усилиями РФ.

Кроме того, сенатор Ангус Кинг, который за три года побывал на 25 заседаниях касательно вмешательства в выборы 2016 года, рассказал, что никогда не слышал об участии Украины в них.

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Издание также пишет о том, что ни одно разведывательное ведомство США не выдавало отчет о возможности вмешательства Украины в американские выборы.

Теорию о якобы вмешательстве Украины в выборы 2016 выдвинул президент РФ Владимир Путин в 2017 году, а затем ее подхватили президент США Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и сенатор Джон Кеннеди.

Однако с тех пор ее подтверждения так и не нашли.

К слову, американское издание Washington Post призвало руководство Соединенных Штатов изменить политику в отношении Украины.