У Комітеті Сенату США з розвідки не змогли знайти докази, які б свідчили про втручання України у вибори 2016 року.

Деякі представники Республіканської партії США продовжують стверджувати, що українська влада втручалася в американські вибори 2016 року на тому ж рівні, що і Росія.

За інформацією CNN, Комітет Сенату США з розвідки вивчив зазначене питання і не знайшов доказів щодо втручання України.

Сенатор Марко Рубіо, хоча і не спростовує теорію про втручання України у вибори, заявляв, що ніщо не може зрівнятися із зусиллями РФ.

Крім того, сенатор Ангус Кінг, який за три роки побував на 25 засіданнях щодо втручання у вибори 2016 року, розповів, що ніколи не чув про участь України в них.

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Видання також пише про те, що жодне розвідувальне відомство США не видавало звіт про можливість втручання України в американські вибори.

Теорію про нібито втручання Україні у вибори 2016 року висунув президент РФ Володимир Путін у 2017 році, а згодом її підхопили президент США Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані та сенатор Джон Кеннеді.

Проте з того часу її підтвердження так і не знайшли.

До слова, американське видання Washington Post закликало керівництво Сполучених Штатів змінити політику щодо України.