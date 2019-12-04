Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения Алексею Семенову – подозреваемому в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Его взяли под стражу без возможности залога. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

– По ходатайству столичной прокуратуры второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог, – написала она.

Читайте: Что известно о Семенове – подозреваемом в убийстве сына Соболева

Прокурор Киева Максим Червоный в комментариях Громадскому рассказал, что подозреваемые показания не дают, но они не отрицали ходатайство о содержании под стражей.

– Сейчас продолжаются следственные действия. Подозреваемым инкриминируют убийство по заказу неустановленного лица, – заявил прокурор.

Напомним, покушение на Соболева произошло в Киеве и завершилось убийством не депутата, а его сына. Убийцы стреляли из дома.