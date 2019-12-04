Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олексію Семенову – підозрюваному у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.

Його взяли під варту без можливості застави. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.