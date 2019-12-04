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Факти / Україна

Замах на Соболєва: суд заарештував другого підозрюваного

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олексію Семенову – підозрюваному у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.

Замах на Соболєва: суд заарештував другого підозрюваного

Його взяли під варту без можливості застави. Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.

– За клопотанням столичної прокуратури другого підозрюваного у вбивстві 3-річного хлопчика також заарештовано на 2 місяці без права на заставу, – написала вона.

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Прокурор Києва Максим Червоний у коментарях Громадському сказав, що підозрювані покази не дають, але вони не заперечили клопотання про тримання під вартою.

– Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваним інкримінують вбивство на замовлення не встановленої особи, – заявив прокурор.

Нагадаємо, замах на Соболєва стався у Києві та завершився убивством не депутата, а його сина. Убивці стріляли з будинку.

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