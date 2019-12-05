Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с пожаром в одесском колледже и гибелью студентки – Ксении Бабенко.

Президент Владимир Зеленский поручил главе Одесской ОГА Максиму Куцому и всей местной власти помочь пострадавшим и их семьям и быстрее выяснить обстоятельства, которые привели к страшному пожару.

– Мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем. Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше, – заявил Зеленский.

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Президент отметил, что вся страна молится за жизнь людей, состояние которых тяжелое.

– Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. Семеро из них также сейчас на больничных койках, – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.

Причиной пожара в Одессе, по предварительным данным ГСЧС, стал неисправный удлинитель. Возгорание началось в закрытом кабинете на третьем этаже.