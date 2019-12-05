Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо пожежі в одеському коледжі та загибелі студентки – Ксенії Бабенко.

Президент Володимир Зеленський доручив голові Одеської ОДА Максиму Куцому та всій місцевій владі допомогти постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати обставини, які призвели до страшної пожежі.

– Ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше, – заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що вся країна молиться за життя людей, стан яких важкий.

– Хочу візначити без перебільшення героїчну боротьбу наших пожежників і рятувальників. Семеро з них також зараз на лікарняних ліжках, – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

Причиною пожежі в Одесі, за попередніми даними ДСНС, став несправний подовжувач. Загоряння почалося в закритому кабінеті на третьому поверсі.