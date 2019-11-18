Дмитрий Дубилет рассказал о своей ранней первой работе и как планирует провести перепись населения в Украине.

Дмитрий Дубилет – один из самых успешных молодых украинцев по версии Forbes и ныне министр Кабинета министров Украины – рассказал в интервью программе Вікна-новини о том, когда впервые начал работать и как, по его идее, состоится перепись населения в Украине.

– Раздражает ли вас, когда вас называют “непростым мальчиком” и “мажором”?

– Я не считаю себя “мажором”. Я начал работать в 14 лет на автозаправке под Днепром. Это было мое желание, связанное с тем, что я насмотрелся американских фильмов, и увидел, что все успешные люди должны работать с ранних лет.

– Госстат перешел под ваше руководство. Когда будет перепись населения?

– Вместо того, чтобы переписывать всех подряд, можно делать точечные социальные замеры, а затем обогащать их реестрами и другими источниками данных, для того, чтобы получить даже более точную модель нашего населения, так как не все готовы открывать дверь, когда мы ходим по домам.

Возможно, мы сможем даже сэкономить несколько миллиардов по сравнению с прошлым методом переписи населения.

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Также в интервью Дубилет рассказал, что хотел бы изменить в Кабмине и в целом в Украине. Больше смотрите в видео: