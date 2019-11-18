PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Работа на заправке в 14 лет и перепись населения по-новому – интервью Дубилета

Дмитрий Дубилет рассказал о своей ранней первой работе и как планирует провести перепись населения в Украине.

Работа на заправке в 14 лет и перепись населения по-новому – интервью Дубилета

Дмитрий Дубилет – один из самых успешных молодых украинцев по версии Forbes и ныне министр Кабинета министров Украины – рассказал в интервью программе Вікна-новини о том, когда впервые начал работать и как, по его идее, состоится перепись населения в Украине.

– Раздражает ли вас, когда вас называют “непростым мальчиком” и “мажором”?

– Я не считаю себя “мажором”. Я начал работать в 14 лет на автозаправке под Днепром. Это было мое желание, связанное с тем, что я насмотрелся американских фильмов, и увидел, что все успешные люди должны работать с ранних лет.

– Госстат перешел под ваше руководство. Когда будет перепись населения?

– Вместо того, чтобы переписывать всех подряд, можно делать точечные социальные замеры, а затем обогащать их реестрами и другими источниками данных, для того, чтобы получить даже более точную модель нашего населения, так как не все готовы открывать дверь, когда мы ходим по домам.

Возможно, мы сможем даже сэкономить несколько миллиардов по сравнению с прошлым методом переписи населения.

Читайте: Мы можем быть более эффективными – Дубилет о реформе Кабмина

Также в интервью Дубилет рассказал, что хотел бы изменить в Кабмине и в целом в Украине. Больше смотрите в видео:

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дмитрий Дубилет
Мы можем быть более эффективными – Дубилет о реформе Кабмина
Александр Кубраков
Кубраков возглавил Укравтодор – что известно о новом главе агентства
елена шуляк
Елена Шуляк стала новым представителем Кабмина в Верховной Раде
Кабмин проголосовал за введение безвиза с Маршалловыми островами
Кабмин проголосовал за введение безвиза с Маршалловыми островами
Как будет повышаться прожиточный минимум в 2020
Как будет повышаться прожиточный минимум в 2020
Регистраторов обяжут проходить двухфакторную авторизацию – Дубилет
Регистраторов обяжут проходить двухфакторную авторизацию – Дубилет
Дубилет обещает увеличение зарплат госслужащим после чистки
Дубилет обещает увеличение зарплат госслужащим после чистки
Андрій Герус
Герус об отставке: Два месяца не был на заседаниях Кабмина
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка