Из-за создания Государственной таможенной службы и ликвидации ГФС украинцев ожидают некоторые сбои в работе соответствующих органов.

Ликвидация таможенных полномочий Государственной фискальной службы и создание нового органа в структуре Государственной таможенной службы могут спровоцировать сбои в работе профильных органов.

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– Рекомендуем воздержаться от представления таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019. С 00.00 8 декабря 2019 года поданные таможенные декларации просим адресовать новым таможням Гостаможслужбы, – отметил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Напомним, официальный запуск новой таможни назначен на 8 декабря. Служба примет соответствующие полномочия от ГФС. Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины.