Через сворення Державної митної служби та ліквідацію ДФС на українців очікують деякі збої в роботі відповідних органів.

Ліквідація митних повноважень Державної фіскальної служби та створення нового органу в структурі Державної митної служби можуть спровокувати збої в роботі профільних органів.

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– Рекомендуємо утриматись від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня 2019 року. З 00.00 8 грудня 2019 року подані митні декларації просимо адресувати новоствореним митницям Держмитслужби, – зазначив очільник Державної митної служби Максим Нефьодов.

Нагадаємо, офіційний запуск Нової митниці призначено на 8 грудня. Служба перебере відповідні повноваження від ДФС. Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів України.