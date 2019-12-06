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Факты / Украина / Политика

Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским 9 декабря

Канцлер Германии Ангела Меркель 9 декабря в Париже планирует отдельные двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским 9 декабря

Двусторонние встречи Ангела Меркель планирует провести перед совместной рабочей сессией в нормандском формате.

Как сообщила заместитель спикера правительства Германии Ульрике Деммер, двусторонние переговоры начнутся с 15.00 по местному времени.

Сначала Ангела Меркель встретится с Владимиром Путиным, а затем – с Владимиром Зеленским.

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В пресс-службе немецкого правительства также сообщили, что по итогам встречи на саммите Ангела Меркель надеется на новый толчок для мирного процесса и договоренности о следующих шагах.

Напомним, саммит нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже с участием четырех стран – Украины, России, Франции и Германии.

К слову, накануне нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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