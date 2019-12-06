Меркель проведе окремі зустрічі з Путіним і Зеленським 9 грудня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 9 грудня в Парижі планує окремі двосторонні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Двосторонні зустрічі Ангела Меркель планує провести перед спільною робочою сесією в нормандському форматі.

Як повідомила заступниця речника уряду Німеччини Ульріке Деммер, двосторонні переговори розпочнуться з 15.00 за місцевим часом.

Спочатку Ангела Меркель зустрінеться з Володимиром Путіним, а потім – із Володимиром Зеленським.

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У прес-службі німецького уряду також повідомили, що за підсумком зустрічі на саміті Ангела Меркель сподівається на новий поштовх для мирного процесу і домовленості про наступні кроки.

Нагадаємо, саміт нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі за участі чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини.

До слова, напередодні нормандського саміту президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном.