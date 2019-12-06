Снизить платежку за отопление на 30%: что предлагает Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в Украине нужно провести термомодернизацию жилья.

Платежка украинцев за отопление может снизиться от 30 до 50%, если провести термомодернизацию жилья.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, в тарифе есть две составляющих – цена тепла (в которой почти 80% составляет цена газа) и объем потребления.

Гончарук подчеркнул, что если заняться энергосбережением в многоквартирных домах в Украине, можно экономить примерно от 25 до 60, иногда 70% тепла.

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– Это означает, что в этой части платежка может снизиться на 30%, а в отдельных случаях даже вдвое, – добавил он.

Премьер также считает, что утепление домов “пенопластом, который лепится к стене – создает больше вреда”.

Напомним, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию о том, как рассчитать стоимость отопления.