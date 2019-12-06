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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Знизити платіжку за опалення на 30%: що пропонує Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в Україні потрібно провести термомодернізацію житла.

Знизити платіжку за опалення на 30%: що пропонує Гончарук

Платіжка українців за опалення може знизитися від 30 до 50%, якщо провести термомодернізацію житла.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, у тарифі є дві складові – ціна тепла (в якій майже 80% становить ціна газу) і обсяг споживання.

Гончарук підкреслив, що якщо зайнятися енергозбереженням у багатоквартирних будинках в Україні, можна економити приблизно від 25 до 60, іноді 70% тепла.

Читайте: Тарифи на опалення можуть знизитися на 10%, потрібен закон – Гончарук

– Це означає, що в цій частині платіжка може знизитися на 30%, а в окремих випадках навіть удвічі, – додав він.

Прем’єр також вважає, що утеплення будинків “пінопластом, який ліпиться до стіни – створює більше шкоди”.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію про те, як розрахувати вартість опалення.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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